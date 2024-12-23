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Костюк Анна Артемова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Костюк Анна Артемова
Пол
жен
Номер записи
626
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
30.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
40
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1802
Год рождения вычисленный
1755
Год смерти
1802
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 30.
01 | Костюк Семен Никитин: 44 / 61 | Козак - Глава
02 | Костюк Анна Артемова: 40 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Костюк Петр Семенов: 21 / 38 | Козак - Сын главы [1]
04 | Костюк Григорий Семенов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
05 | Костюк Евфросиния Ильина: - / 17 | Козак - Жена Григория [4]
06 | Костюк Василий Григориев: - / 1 | Козак - Сын Григория [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1755 ст.
Дата смерти
Вычислено 1802 ст.

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