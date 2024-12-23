Костюк Семен Никитин
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Костюк Семен Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 625
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 30.
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Откуда прибыл
- с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 44
- Возраст по текущей РС
- 61
- Год рождения вычисленный
- 1750
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 30.
01 | Костюк Семен Никитин: 44 / 61 | Козак - Глава
02 | Костюк Анна Артемова: 40 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Костюк Петр Семенов: 21 / 38 | Козак - Сын главы [1]
04 | Костюк Григорий Семенов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
05 | Костюк Евфросиния Ильина: - / 17 | Козак - Жена Григория [4]
06 | Костюк Василий Григориев: - / 1 | Козак - Сын Григория [4]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1750 ст.
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