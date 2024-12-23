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Саржан Михайло Иосифов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Саржан Михайло Иосифов
Пол
муж
Номер записи
624
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
29.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Брат главы [1]
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
10
Причина выбытия
умер
Год убытия
1805
Год рождения вычисленный
1785
Год смерти
1805
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 29.
01 | Саржан Яков Осипов: 28 / 46 | Козак - Глава
02 | Саржан Ксения Данилова: 25 / 43 | Козак - Жена главы [1]
03 | Саржан Конон Яковлев: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
04 | Саржан Михайло Иосифов: 10 / - | Козак - Брат главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1785 ст.
Дата смерти
Вычислено 1805 ст.

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