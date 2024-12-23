Саржан Михайло Иосифов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Саржан Михайло Иосифов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 624
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 29.
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Брат главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1805
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Год смерти
- 1805
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 29.
01 | Саржан Яков Осипов: 28 / 46 | Козак - Глава
02 | Саржан Ксения Данилова: 25 / 43 | Козак - Жена главы [1]
03 | Саржан Конон Яковлев: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
04 | Саржан Михайло Иосифов: 10 / - | Козак - Брат главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1785 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1805 ст.
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