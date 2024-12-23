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Саржан Ксения Данилова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Саржан Ксения Данилова
Пол
жен
Номер записи
622
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
29.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 29.
01 | Саржан Яков Осипов: 28 / 46 | Козак - Глава
02 | Саржан Ксения Данилова: 25 / 43 | Козак - Жена главы [1]
03 | Саржан Конон Яковлев: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
04 | Саржан Михайло Иосифов: 10 / - | Козак - Брат главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1768 ст.

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