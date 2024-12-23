Бондаренко Устина Ильина
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Бондаренко Устина Ильина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 619
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 28.
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- Жена Макария [7]
- Откуда прибыл
- с. Воронинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 28.
01 | Бондаренко Афанасий Григориев: 90 / - | Козак - Глава
02 | Бондаренко Назарий Афанасиев: 41 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Бондаренко Матрона Данилова: 36 / - | Козак - Жена Назария [2]
04 | Бондаренко Алексей Назариев: 21 / 38 | Козак - Сын Назария [2]
05 | Бондаренко Параскева Степанова: 6 / 23 | Козак - Жена Алексея [4]
06 | Бондаренко Николай Алексеев: - / 8 | Козак - Сын Алексея [4]
07 | Бондаренко Макарий Назариев: 9 / 26 | Козак - Сын Назария [2]
08 | Бондаренко Устина Ильина: 8 / 25 | Козак - Жена Макария [7]
09 | Бондаренко Евфросиния Макариева: - / 1 | Козак - Дочь Макария [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1786 ст.
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