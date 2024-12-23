Бондаренко Матрона Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Матрона Данилова

Бондаренко Матрона Данилова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Бондаренко Матрона Данилова
Пол
жен
Номер записи
614
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
28.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена Назария [2]
Откуда прибыл
с. Воронинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
36
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1759
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 28.
01 | Бондаренко Афанасий Григориев: 90 / - | Козак - Глава
02 | Бондаренко Назарий Афанасиев: 41 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Бондаренко Матрона Данилова: 36 / - | Козак - Жена Назария [2]
04 | Бондаренко Алексей Назариев: 21 / 38 | Козак - Сын Назария [2]
05 | Бондаренко Параскева Степанова: 6 / 23 | Козак - Жена Алексея [4]
06 | Бондаренко Николай Алексеев: - / 8 | Козак - Сын Алексея [4]
07 | Бондаренко Макарий Назариев: 9 / 26 | Козак - Сын Назария [2]
08 | Бондаренко Устина Ильина: 8 / 25 | Козак - Жена Макария [7]
09 | Бондаренко Евфросиния Макариева: - / 1 | Козак - Дочь Макария [7]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1759 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.