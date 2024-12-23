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Бондаренко Афанасий Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Бондаренко Афанасий Григориев
Пол
муж
Номер записи
612
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
28.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Воронинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
90
Причина выбытия
умер
Год убытия
1796
Год рождения вычисленный
1705
Год смерти
1796
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 28.
01 | Бондаренко Афанасий Григориев: 90 / - | Козак - Глава
02 | Бондаренко Назарий Афанасиев: 41 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Бондаренко Матрона Данилова: 36 / - | Козак - Жена Назария [2]
04 | Бондаренко Алексей Назариев: 21 / 38 | Козак - Сын Назария [2]
05 | Бондаренко Параскева Степанова: 6 / 23 | Козак - Жена Алексея [4]
06 | Бондаренко Николай Алексеев: - / 8 | Козак - Сын Алексея [4]
07 | Бондаренко Макарий Назариев: 9 / 26 | Козак - Сын Назария [2]
08 | Бондаренко Устина Ильина: 8 / 25 | Козак - Жена Макария [7]
09 | Бондаренко Евфросиния Макариева: - / 1 | Козак - Дочь Макария [7]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1705 ст.
Дата смерти
Вычислено 1796 ст.

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