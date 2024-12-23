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Назарець Устина Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Назарець Устина Иванова
Пол
жен
Номер записи
608
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
26.
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Дочь Ивана [3]
Откуда прибыл
с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 26.
01 | Назарець Данило Климов: 80 / - | Козак - Глава
02 | Назарець Михайло Данилов: 50 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Назарець Иван Данилов: 20 / 37 | Козак - Сын главы [1]
04 | Назарець Анна Аврамова: 8 / 25 | Козак - Жена Ивана [3]
05 | Назарець Илья Иванов: - / 13 | Козак - Сын Ивана [3]
06 | Назарець Варвара Иванова: - / 15 | Козак - Дочь Ивана [3]
07 | Назарець Устина Иванова: - / 11 | Козак - Дочь Ивана [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1800 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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