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Назарець Анна Аврамова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Назарець Анна Аврамова
Пол
жен
Номер записи
605
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
26.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена Ивана [3]
Откуда прибыл
с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 26.
01 | Назарець Данило Климов: 80 / - | Козак - Глава
02 | Назарець Михайло Данилов: 50 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Назарець Иван Данилов: 20 / 37 | Козак - Сын главы [1]
04 | Назарець Анна Аврамова: 8 / 25 | Козак - Жена Ивана [3]
05 | Назарець Илья Иванов: - / 13 | Козак - Сын Ивана [3]
06 | Назарець Варвара Иванова: - / 15 | Козак - Дочь Ивана [3]
07 | Назарець Устина Иванова: - / 11 | Козак - Дочь Ивана [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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