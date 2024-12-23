Назарець Данило Климов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Назарець Данило Климов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 602
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 26.
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Откуда прибыл
- с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Причина поступления
- Переселение
- Возраст по прошлой РС
- 80
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1799
- Год рождения вычисленный
- 1715
- Год смерти
- 1799
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 26.
01 | Назарець Данило Климов: 80 / - | Козак - Глава
02 | Назарець Михайло Данилов: 50 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Назарець Иван Данилов: 20 / 37 | Козак - Сын главы [1]
04 | Назарець Анна Аврамова: 8 / 25 | Козак - Жена Ивана [3]
05 | Назарець Илья Иванов: - / 13 | Козак - Сын Ивана [3]
06 | Назарець Варвара Иванова: - / 15 | Козак - Дочь Ивана [3]
07 | Назарець Устина Иванова: - / 11 | Козак - Дочь Ивана [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1715 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1799 ст.
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