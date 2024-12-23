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Назарець Данило Климов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Назарець Данило Климов
Пол
муж
Номер записи
602
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
26.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
80
Причина выбытия
умер
Год убытия
1799
Год рождения вычисленный
1715
Год смерти
1799
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 26.
01 | Назарець Данило Климов: 80 / - | Козак - Глава
02 | Назарець Михайло Данилов: 50 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Назарець Иван Данилов: 20 / 37 | Козак - Сын главы [1]
04 | Назарець Анна Аврамова: 8 / 25 | Козак - Жена Ивана [3]
05 | Назарець Илья Иванов: - / 13 | Козак - Сын Ивана [3]
06 | Назарець Варвара Иванова: - / 15 | Козак - Дочь Ивана [3]
07 | Назарець Устина Иванова: - / 11 | Козак - Дочь Ивана [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1715 ст.
Дата смерти
Вычислено 1799 ст.

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