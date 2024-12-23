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Симоненко Данило Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Симоненко Данило Андреев
Пол
муж
Номер записи
597
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
25.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 25.
01 | Симоненко Андрей Данилов: 60 / - | Козак - Глава
02 | Симоненко Данило Андреев: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
03 | Симоненко Параскева Аврамова: 11 / 29 | Козак - Жена Данила [2]
04 | Симоненко Савва Данилов: - / 5 | Козак - Сын Данила [2]
05 | Симоненко Яким Данилов: - / 2 | Козак - Сын Данила [2]
06 | Симоненко Матрона Данилова: - / 7 | Козак - Дочь Данила [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1778 ст.

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