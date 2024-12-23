Симоненко Данило Андреев
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Симоненко Данило Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 597
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 25.
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Причина поступления
- Переселение
- Возраст по прошлой РС
- 16
- Возраст по текущей РС
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 25.
01 | Симоненко Андрей Данилов: 60 / - | Козак - Глава
02 | Симоненко Данило Андреев: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
03 | Симоненко Параскева Аврамова: 11 / 29 | Козак - Жена Данила [2]
04 | Симоненко Савва Данилов: - / 5 | Козак - Сын Данила [2]
05 | Симоненко Яким Данилов: - / 2 | Козак - Сын Данила [2]
06 | Симоненко Матрона Данилова: - / 7 | Козак - Дочь Данила [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1778 ст.
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