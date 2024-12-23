Резник Стефанида Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Резник Стефанида Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 595
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 24.
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1792
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 24.
01 | Резник Иван Федоров: 51 / 68 | Козак - Глава
02 | Резник София Иванова: 36 / 53 | Козак - Жена главы [1]
03 | Резник Диомид Иванов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
04 | Резник Дария Власова: 4 / 21 | Козак - Жена Диомида [3]
05 | Резник Стефанида Иванова: 2 / 19 | Козак - Дочь главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1792 ст.
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