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Резник Дария Власова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Резник Дария Власова
Пол
жен
Номер записи
594
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
24.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена Диомида [3]
Откуда прибыл
с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 24.
01 | Резник Иван Федоров: 51 / 68 | Козак - Глава
02 | Резник София Иванова: 36 / 53 | Козак - Жена главы [1]
03 | Резник Диомид Иванов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
04 | Резник Дария Власова: 4 / 21 | Козак - Жена Диомида [3]
05 | Резник Стефанида Иванова: 2 / 19 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1790 ст.

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