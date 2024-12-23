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Резник Иван Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Резник Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
591
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
24.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
51
Возраст по текущей РС
68
Год рождения вычисленный
1743
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 24.
01 | Резник Иван Федоров: 51 / 68 | Козак - Глава
02 | Резник София Иванова: 36 / 53 | Козак - Жена главы [1]
03 | Резник Диомид Иванов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
04 | Резник Дария Власова: 4 / 21 | Козак - Жена Диомида [3]
05 | Резник Стефанида Иванова: 2 / 19 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1743 ст.

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