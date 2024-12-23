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Резник София Евфимова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Резник София Евфимова
Пол
жен
Номер записи
590
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
23.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Дочь главы [1]
Откуда прибыл
с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 23.
01 | Резник Евфим Федоров: 36 / 53 | Козак - Глава
02 | Резник Ксения Герасимова: 26 / 43 | Козак - Жена главы [1]
03 | Резник Никита Евфимов: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
04 | Резник Лукьян Евфимов: - / 16 | Козак - Сын главы [1]
05 | Резник Яков Евфимов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
06 | Резник София Евфимова: - / 12 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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