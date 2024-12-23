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Резник Ксения Герасимова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Резник Ксения Герасимова
Пол
жен
Номер записи
586
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
23.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 23.
01 | Резник Евфим Федоров: 36 / 53 | Козак - Глава
02 | Резник Ксения Герасимова: 26 / 43 | Козак - Жена главы [1]
03 | Резник Никита Евфимов: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
04 | Резник Лукьян Евфимов: - / 16 | Козак - Сын главы [1]
05 | Резник Яков Евфимов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
06 | Резник София Евфимова: - / 12 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1768 ст.

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