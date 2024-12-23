Резник Ксения Герасимова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Резник Ксения Герасимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 586
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 23.
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 26
- Возраст по текущей РС
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 23.
01 | Резник Евфим Федоров: 36 / 53 | Козак - Глава
02 | Резник Ксения Герасимова: 26 / 43 | Козак - Жена главы [1]
03 | Резник Никита Евфимов: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
04 | Резник Лукьян Евфимов: - / 16 | Козак - Сын главы [1]
05 | Резник Яков Евфимов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
06 | Резник София Евфимова: - / 12 | Козак - Дочь главы [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1768 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.