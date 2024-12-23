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Резник Евфим Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Резник Евфим Федоров
Пол
муж
Номер записи
585
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
23.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 23.
01 | Резник Евфим Федоров: 36 / 53 | Козак - Глава
02 | Резник Ксения Герасимова: 26 / 43 | Козак - Жена главы [1]
03 | Резник Никита Евфимов: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
04 | Резник Лукьян Евфимов: - / 16 | Козак - Сын главы [1]
05 | Резник Яков Евфимов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
06 | Резник София Евфимова: - / 12 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1758 ст.

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