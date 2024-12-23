Панченко Андрей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко Андрей Иванов

Панченко Андрей Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Панченко Андрей Иванов
Пол
муж
Номер записи
580
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
22.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 22.
01 | Панченко Иван Степанов: 46 / 63 | Козак - Глава
02 | Панченко Параскева Иванова: 36 / 53 | Козак - Жена главы [1]
03 | Панченко Андрей Иванов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
04 | Панченко Климентий Иванов: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
05 | Панченко Никифор Иванов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
06 | Панченко Павел Иванов: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
07 | Панченко Матрона Иванова: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.