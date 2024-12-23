Панченко Андрей Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Панченко Андрей Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 580
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 22.
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 3
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 22.
01 | Панченко Иван Степанов: 46 / 63 | Козак - Глава
02 | Панченко Параскева Иванова: 36 / 53 | Козак - Жена главы [1]
03 | Панченко Андрей Иванов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
04 | Панченко Климентий Иванов: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
05 | Панченко Никифор Иванов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
06 | Панченко Павел Иванов: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
07 | Панченко Матрона Иванова: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1791 ст.
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