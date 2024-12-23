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Панченко Иван Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Панченко Иван Степанов
Пол
муж
Номер записи
578
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
22.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
46
Возраст по текущей РС
63
Год рождения вычисленный
1748
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 22.
01 | Панченко Иван Степанов: 46 / 63 | Козак - Глава
02 | Панченко Параскева Иванова: 36 / 53 | Козак - Жена главы [1]
03 | Панченко Андрей Иванов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
04 | Панченко Климентий Иванов: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
05 | Панченко Никифор Иванов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
06 | Панченко Павел Иванов: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
07 | Панченко Матрона Иванова: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1748 ст.

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