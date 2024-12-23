Харчук Антон Герасимов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Харчук Антон Герасимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 577
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 21.
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Брат Петра [3]
- Откуда прибыл
- с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Причина поступления
- Переселение
- Возраст по прошлой РС
- 16
- Причина выбытия
- Отдан в рекруты
- Год убытия
- 1801
- Год рождения вычисленный
- 1779
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 21.
01 | Харчук Герасим Алексеев: 50 / - | Козак - Глава
02 | Харчук Улияна Самойлова: 45 / 62 | Козак - Жена главы [1]
03 | Харчук Петр Герасимов: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
04 | Харчук Антон Петров: - / 5 | Козак - Сын Петра [3]
05 | Харчук Антон Герасимов: 16 / - | Козак - Брат Петра [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1779 ст.
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