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Харчук Герасим Алексеев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Харчук Герасим Алексеев
Пол
муж
Номер записи
573
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
21.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Губское, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
50
Причина выбытия
умер
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1745
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 21.
01 | Харчук Герасим Алексеев: 50 / - | Козак - Глава
02 | Харчук Улияна Самойлова: 45 / 62 | Козак - Жена главы [1]
03 | Харчук Петр Герасимов: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
04 | Харчук Антон Петров: - / 5 | Козак - Сын Петра [3]
05 | Харчук Антон Герасимов: 16 / - | Козак - Брат Петра [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1745 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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