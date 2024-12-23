Кайдаш Федот Никитин
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Кайдаш Федот Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 569
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 20.
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 569
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 20.
01 | Кайдаш Никита Иосифов: 26 / 46 | Козак - Глава
02 | Кайдаш Дария Иванова: 18 / 35 | Козак - Жена главы [1]
03 | Кайдаш Роман Никитин: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
04 | Кайдаш Петр Никитин: - / 13 | Козак - Сын главы [1]
05 | Кайдаш Федот Никитин: - / 12 | Козак - Сын главы [1]
06 | Кайдаш Евфимия Никитина: - / 2 | Козак - Дочь главы [1]
07 | Кайдаш Данило Иванов: 16 / 33 | Козак - Не указано
08 | Кайдаш Иван Иванов: 1 / 18 | Козак - Брат Данила [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1799 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
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