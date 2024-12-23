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Кайдаш Никита Иосифов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кайдаш Никита Иосифов
Пол
муж
Номер записи
565
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
20.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 868 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 20.
01 | Кайдаш Никита Иосифов: 26 / 46 | Козак - Глава
02 | Кайдаш Дария Иванова: 18 / 35 | Козак - Жена главы [1]
03 | Кайдаш Роман Никитин: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
04 | Кайдаш Петр Никитин: - / 13 | Козак - Сын главы [1]
05 | Кайдаш Федот Никитин: - / 12 | Козак - Сын главы [1]
06 | Кайдаш Евфимия Никитина: - / 2 | Козак - Дочь главы [1]
07 | Кайдаш Данило Иванов: 16 / 33 | Козак - Не указано
08 | Кайдаш Иван Иванов: 1 / 18 | Козак - Брат Данила [7]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1765 ст.

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