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Степаненко Агафия

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Степаненко Агафия
Пол
жен
Номер записи
561
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
19.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена Севостияна [3]
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 868 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 19.
01 | Степаненко Назар Иванов: 55 / - | Козак - Глава
02 | Степаненко Зеновия Леонтиева: 40 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Степаненко Севостиян Назариев: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
04 | Степаненко Агафия: 10 / 27 | Козак - Жена Севостияна [3]
05 | Степаненко Лаврентий Назариев: 1 / 18 | Козак - Брат Севостиянов [3]
06 | Степаненко Ефросиния Назариев: - / 16 | Козак - Сестра Севостиянова [3]
07 | Степаненко Иван Назариев: 16 / - | Козак - Брат Севостиянов [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1784 ст.

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