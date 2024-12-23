Степаненко Севостиян Назариев
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Степаненко Севостиян Назариев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 560
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 19.
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 18
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 868 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 19.
01 | Степаненко Назар Иванов: 55 / - | Козак - Глава
02 | Степаненко Зеновия Леонтиева: 40 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Степаненко Севостиян Назариев: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
04 | Степаненко Агафия: 10 / 27 | Козак - Жена Севостияна [3]
05 | Степаненко Лаврентий Назариев: 1 / 18 | Козак - Брат Севостиянов [3]
06 | Степаненко Ефросиния Назариев: - / 16 | Козак - Сестра Севостиянова [3]
07 | Степаненко Иван Назариев: 16 / - | Козак - Брат Севостиянов [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1776 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.