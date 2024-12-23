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Степаненко Назар Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Степаненко Назар Иванов
Пол
муж
Номер записи
558
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
19.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
55
Причина выбытия
умер
Год убытия
1801
Год рождения вычисленный
1740
Год смерти
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 868 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 19.
01 | Степаненко Назар Иванов: 55 / - | Козак - Глава
02 | Степаненко Зеновия Леонтиева: 40 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Степаненко Севостиян Назариев: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
04 | Степаненко Агафия: 10 / 27 | Козак - Жена Севостияна [3]
05 | Степаненко Лаврентий Назариев: 1 / 18 | Козак - Брат Севостиянов [3]
06 | Степаненко Ефросиния Назариев: - / 16 | Козак - Сестра Севостиянова [3]
07 | Степаненко Иван Назариев: 16 / - | Козак - Брат Севостиянов [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1740 ст.
Дата смерти
Вычислено 1801 ст.

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