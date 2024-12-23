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Полоса Федор Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Полоса Федор Иванов
Пол
муж
Номер записи
555
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
18.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
16
Причина выбытия
умер
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1779
Год смерти
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 868 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 18.
01 | Полоса Федор Иванов: 16 / - | Козак - Глава
02 | Полоса Христина Данилова: 18 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Полоса Василий Федоров: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1779 ст.
Дата смерти
Вычислено 1804 ст.

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