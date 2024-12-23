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Савенко Александра Терентиева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Савенко Александра Терентиева
Пол
жен
Номер записи
554
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
17.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Дочь главы [1]
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 868 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 17.
01 | Савенко Терентий Иванов: 31 / 46 | Козак - Глава
02 | Савенко Елена Василиева: 30 / 47 | Козак - Жена главы [1]
03 | Савенко Яков Терентиев: 17 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Савенко Александра Терентиева: - / 17 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1794 ст.

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