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Савенко Елена Василиева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Савенко Елена Василиева
Пол
жен
Номер записи
552
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
17.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 868 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 17.
01 | Савенко Терентий Иванов: 31 / 46 | Козак - Глава
02 | Савенко Елена Василиева: 30 / 47 | Козак - Жена главы [1]
03 | Савенко Яков Терентиев: 17 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Савенко Александра Терентиева: - / 17 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1764 ст.

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