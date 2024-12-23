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Кравченко Татияна Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кравченко Татияна Яковлева
Пол
жен
Номер записи
550
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
16.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Дочь главы [1]
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 868 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 16.
01 | Кравченко Яков Прокофьев: 16 / - | Козак - Глава
02 | Кравченко Иван Яковлев: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
03 | Кравченко Татияна Яковлева: - / 11 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1800 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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