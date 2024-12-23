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Кравченко Иван Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кравченко Иван Яковлев
Пол
муж
Номер записи
549
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
16.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 868 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 16.
01 | Кравченко Яков Прокофьев: 16 / - | Козак - Глава
02 | Кравченко Иван Яковлев: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
03 | Кравченко Татияна Яковлева: - / 11 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1797 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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