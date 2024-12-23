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Глушко Татияна Стефанова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Глушко Татияна Стефанова
Пол
жен
Номер записи
545
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
15.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь Стефана [2]
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 568
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 15.
01 | Глушко Евфим Антонов: 59 / - | Козак - Глава
02 | Глушко Стефан Евфимов: 21 / 38 | Козак - Сын главы [1]
03 | Глушко Мария Прокофьева: 13 / 30 | Козак - Жена Стефана [2]
04 | Глушко Самойло Стефанов: - / 15 | Козак - Сын Стефана [2]
05 | Глушко Татияна Стефанова: - / 13 | Козак - Дочь Стефана [2]
06 | Глушко Марина Стефанова: - / 11 | Козак - Дочь Стефана [2]
07 | Глушко Макрина Стефанова: - / 8 | Козак - Дочь Стефана [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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