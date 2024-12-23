Глушко Стефан Евфимов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Глушко Стефан Евфимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 542
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 15.
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Причина поступления
- Переселение
- Возраст по прошлой РС
- 21
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 568
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 15.
01 | Глушко Евфим Антонов: 59 / - | Козак - Глава
02 | Глушко Стефан Евфимов: 21 / 38 | Козак - Сын главы [1]
03 | Глушко Мария Прокофьева: 13 / 30 | Козак - Жена Стефана [2]
04 | Глушко Самойло Стефанов: - / 15 | Козак - Сын Стефана [2]
05 | Глушко Татияна Стефанова: - / 13 | Козак - Дочь Стефана [2]
06 | Глушко Марина Стефанова: - / 11 | Козак - Дочь Стефана [2]
07 | Глушко Макрина Стефанова: - / 8 | Козак - Дочь Стефана [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1773 ст.
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