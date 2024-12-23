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Глушко Евфим Антонов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Глушко Евфим Антонов
Пол
муж
Номер записи
541
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
15.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
59
Причина выбытия
умер
Год убытия
1802
Год рождения вычисленный
1736
Год смерти
1802
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 568
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 15.
01 | Глушко Евфим Антонов: 59 / - | Козак - Глава
02 | Глушко Стефан Евфимов: 21 / 38 | Козак - Сын главы [1]
03 | Глушко Мария Прокофьева: 13 / 30 | Козак - Жена Стефана [2]
04 | Глушко Самойло Стефанов: - / 15 | Козак - Сын Стефана [2]
05 | Глушко Татияна Стефанова: - / 13 | Козак - Дочь Стефана [2]
06 | Глушко Марина Стефанова: - / 11 | Козак - Дочь Стефана [2]
07 | Глушко Макрина Стефанова: - / 8 | Козак - Дочь Стефана [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1736 ст.
Дата смерти
Вычислено 1802 ст.

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