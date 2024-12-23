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Якименко Евфимия Игнатова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Якименко Евфимия Игнатова
Пол
жен
Номер записи
540
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
14.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь Игната [3]
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 568
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 14.
01 | Якименко Никита Якимов: 50 / - | Козак - Глава
02 | Якименко Вукола Никитин: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
03 | Якименко Игнат Никитин: 21 / 38 | Козак - Сын главы [1]
04 | Якименко Мария Евтихиева: 8 / 25 | Козак - Жена Игната [3]
05 | Якименко Евфимия Игнатова: - / 1 | Козак - Дочь Игната [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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