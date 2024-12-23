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Якименко Игнат Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Якименко Игнат Никитин
Пол
муж
Номер записи
538
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
14.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 568
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 14.
01 | Якименко Никита Якимов: 50 / - | Козак - Глава
02 | Якименко Вукола Никитин: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
03 | Якименко Игнат Никитин: 21 / 38 | Козак - Сын главы [1]
04 | Якименко Мария Евтихиева: 8 / 25 | Козак - Жена Игната [3]
05 | Якименко Евфимия Игнатова: - / 1 | Козак - Дочь Игната [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1773 ст.

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