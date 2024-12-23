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Якименко Никита Якимов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Якименко Никита Якимов
Пол
муж
Номер записи
536
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
14.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
50
Причина выбытия
умер
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1745
Год смерти
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 568
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 14.
01 | Якименко Никита Якимов: 50 / - | Козак - Глава
02 | Якименко Вукола Никитин: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
03 | Якименко Игнат Никитин: 21 / 38 | Козак - Сын главы [1]
04 | Якименко Мария Евтихиева: 8 / 25 | Козак - Жена Игната [3]
05 | Якименко Евфимия Игнатова: - / 1 | Козак - Дочь Игната [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1745 ст.
Дата смерти
Вычислено 1804 ст.

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