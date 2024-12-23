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Юрченко Мария Филиппова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Юрченко Мария Филиппова
Пол
жен
Номер записи
534
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
13.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 568
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 13.
01 | Юрченко Евтихий Иванов: 36 / - | Козак - Глава
02 | Юрченко Мария Филиппова: 26 / 43 | Козак - Жена главы [1]
03 | Юрченко Яков Евтихиев: 2 / - | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1768 ст.

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