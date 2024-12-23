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Юрченко Евтихий Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Юрченко Евтихий Иванов
Пол
муж
Номер записи
533
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
13.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
36
Причина выбытия
умер
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1759
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 568
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 13.
01 | Юрченко Евтихий Иванов: 36 / - | Козак - Глава
02 | Юрченко Мария Филиппова: 26 / 43 | Козак - Жена главы [1]
03 | Юрченко Яков Евтихиев: 2 / - | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1759 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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