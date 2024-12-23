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Коленько Петр Никифоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Коленько Петр Никифоров
Пол
муж
Номер записи
529
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
12.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плехов, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 12.
01 | Коленько Никифор Артемов: 32 / - | Козак - Глава
02 | Коленько Пелагия Лаврентиева: 3 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Коленько Петр Никифоров: 8 / 30 | Козак - Сын главы [1]
04 | Коленько Анна Федорова: 6 / 23 | Козак - Жена Петра [3]
05 | Коленько Феврония Петрова: - / 6 | Козак - Дочь Петра [3]
06 | Коленько Анна Петрова: - / 4 | Козак - Дочь Петра [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.

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