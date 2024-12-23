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Коленько Пелагия Лаврентиева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Коленько Пелагия Лаврентиева
Пол
жен
Номер записи
528
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
12.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Плехов, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
3
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1811
Год рождения вычисленный
1792
Год смерти
1811
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 12.
01 | Коленько Никифор Артемов: 32 / - | Козак - Глава
02 | Коленько Пелагия Лаврентиева: 3 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Коленько Петр Никифоров: 8 / 30 | Козак - Сын главы [1]
04 | Коленько Анна Федорова: 6 / 23 | Козак - Жена Петра [3]
05 | Коленько Феврония Петрова: - / 6 | Козак - Дочь Петра [3]
06 | Коленько Анна Петрова: - / 4 | Козак - Дочь Петра [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.
Дата смерти
Вычислено 1811 ст.

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