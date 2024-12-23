Коленько Никифор Артемов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоленько Никифор Артемов

Коленько Никифор Артемов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Коленько Никифор Артемов
Пол
муж
Номер записи
527
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
12.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плехов, Лубенский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
32
Причина выбытия
умер
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1763
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 12.
01 | Коленько Никифор Артемов: 32 / - | Козак - Глава
02 | Коленько Пелагия Лаврентиева: 3 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Коленько Петр Никифоров: 8 / 30 | Козак - Сын главы [1]
04 | Коленько Анна Федорова: 6 / 23 | Козак - Жена Петра [3]
05 | Коленько Феврония Петрова: - / 6 | Козак - Дочь Петра [3]
06 | Коленько Анна Петрова: - / 4 | Козак - Дочь Петра [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1763 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.