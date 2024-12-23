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Безверхая Васса Лукянова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Безверхая Васса Лукянова
Пол
жен
Номер записи
525
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
11.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Жена Антона [5]
Откуда прибыл
с. Плехов, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 11.
01 | Безверхий Тарас Григориев: 34 / 51 | Козак - Глава
02 | Безверхая Мелания Каленикова: 33 / 50 | Козак - Жена главы [1]
03 | Безверхий Пантелимон Тарасов: 10 / 27 | Козак - Сын главы [1]
04 | Безверхий Евсей Тарасов: 5 / 22 | Козак - Сын главы [1]
05 | Безверхий Антон Тарасов: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
06 | Безверхая Васса Лукянова: 8 / 25 | Козак - Жена Антона [5]
07 | Безверхий Онисим Антонов: - / 2 | Козак - Сын Антона [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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