Безверхий Антон Тарасов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Безверхий Антон Тарасов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 524
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 11.
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Плехов, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 11.
01 | Безверхий Тарас Григориев: 34 / 51 | Козак - Глава
02 | Безверхая Мелания Каленикова: 33 / 50 | Козак - Жена главы [1]
03 | Безверхий Пантелимон Тарасов: 10 / 27 | Козак - Сын главы [1]
04 | Безверхий Евсей Тарасов: 5 / 22 | Козак - Сын главы [1]
05 | Безверхий Антон Тарасов: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
06 | Безверхая Васса Лукянова: 8 / 25 | Козак - Жена Антона [5]
07 | Безверхий Онисим Антонов: - / 2 | Козак - Сын Антона [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1781 ст.
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