Татусенко Параскева Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Татусенко Параскева Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 511
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 10.
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Откуда прибыл
- местечко Оржица, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 42
- Возраст по текущей РС
- 56
- Год рождения вычисленный
- 1755
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 10.
01 | Татусенко Лазар Вакулин: 50 / - | Козак - Глава
02 | Татусенко Параскева Иванова: 42 / 56 | Козак - Жена главы [1]
03 | Татусенко Максим Лазарев: 16 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Татусенко Евфимия Афанасиева: 6 / - | Козак - Жена Максима [3]
05 | Татусенко Павел Максимов: - / 7 | Козак - Сын Максима [3]
06 | Татусенко Феодосий Лазарев: 6 / 23 | Козак - Сын главы [1]
07 | Татусенко Матрона Анисимова: 3 / 20 | Козак - Жена Феодосия [6]
08 | Татусенко Татияна Феодосиева: - / 2 | Козак - Дочь Феодосия [6]
09 | Татусенко Сидор Лазарев: 7 / - | Козак - Брат Феодосия [6]
10 | Татусенко Гаврило Лазарев: - / 12 | Козак - Брат Феодосия [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1755 ст.
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