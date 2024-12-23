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Татусенко Параскева Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Татусенко Параскева Иванова
Пол
жен
Номер записи
511
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
10.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
местечко Оржица, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 10.
01 | Татусенко Лазар Вакулин: 50 / - | Козак - Глава
02 | Татусенко Параскева Иванова: 42 / 56 | Козак - Жена главы [1]
03 | Татусенко Максим Лазарев: 16 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Татусенко Евфимия Афанасиева: 6 / - | Козак - Жена Максима [3]
05 | Татусенко Павел Максимов: - / 7 | Козак - Сын Максима [3]
06 | Татусенко Феодосий Лазарев: 6 / 23 | Козак - Сын главы [1]
07 | Татусенко Матрона Анисимова: 3 / 20 | Козак - Жена Феодосия [6]
08 | Татусенко Татияна Феодосиева: - / 2 | Козак - Дочь Феодосия [6]
09 | Татусенко Сидор Лазарев: 7 / - | Козак - Брат Феодосия [6]
10 | Татусенко Гаврило Лазарев: - / 12 | Козак - Брат Феодосия [6]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1755 ст.

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