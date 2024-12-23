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Барило Феодосий Якимов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Барило Феодосий Якимов
Пол
муж
Номер записи
508
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
9.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Брат Григория [2]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 9.
01 | Барило Яким Яковлев: 36 / - | Козак - Глава
02 | Барило Григорий Якимов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
03 | Барило Пелагия Онисимова: 6 / 26 | Козак - Жена Григория [2]
04 | Барило Мелания Григориева: - / 2 | Козак - Дочь Григория [2]
05 | Барило Феодосий Якимов: 1 / 18 | Козак - Брат Григория [2]
06 | Барило Григорий Якимов: - / 11 | Козак - Брат Григория [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.

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