Барило Пелагия Онисимова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Барило Пелагия Онисимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 506
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 9.
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Жена Григория [2]
- Откуда прибыл
- хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 9.
01 | Барило Яким Яковлев: 36 / - | Козак - Глава
02 | Барило Григорий Якимов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
03 | Барило Пелагия Онисимова: 6 / 26 | Козак - Жена Григория [2]
04 | Барило Мелания Григориева: - / 2 | Козак - Дочь Григория [2]
05 | Барило Феодосий Якимов: 1 / 18 | Козак - Брат Григория [2]
06 | Барило Григорий Якимов: - / 11 | Козак - Брат Григория [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1785 ст.
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