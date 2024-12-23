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Закорецкая Евдокия Матвеева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Закорецкая Евдокия Матвеева
Пол
жен
Номер записи
502
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
8.
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Дочь Матвея [3]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 8.
01 | Закорецкий Яков Иванов: 47 / 60 | Козак - Глава
02 | Закорецкий Харитон Яковлев: 35 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Закорецкий Матвей Яковлев: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
04 | Закорецкая Матрона Игнатьева: 14 / 32 | Козак - Жена Матвея [3]
05 | Закорецкий Трофим Матвеев: - / 10 | Козак - Сын Матвея [3]
06 | Закорецкий Митрофан Матвеев: - / 1 | Козак - Сын Матвея [3]
07 | Закорецкая Евдокия Матвеева: - / 12 | Козак - Дочь Матвея [3]
08 | Закорецкая Мария Матвеева: - / 6 | Козак - Дочь Матвея [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.

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