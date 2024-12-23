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Закорецкий Митрофан Матвеев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Закорецкий Митрофан Матвеев
Пол
муж
Номер записи
501
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
8.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Сын Матвея [3]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 8.
01 | Закорецкий Яков Иванов: 47 / 60 | Козак - Глава
02 | Закорецкий Харитон Яковлев: 35 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Закорецкий Матвей Яковлев: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
04 | Закорецкая Матрона Игнатьева: 14 / 32 | Козак - Жена Матвея [3]
05 | Закорецкий Трофим Матвеев: - / 10 | Козак - Сын Матвея [3]
06 | Закорецкий Митрофан Матвеев: - / 1 | Козак - Сын Матвея [3]
07 | Закорецкая Евдокия Матвеева: - / 12 | Козак - Дочь Матвея [3]
08 | Закорецкая Мария Матвеева: - / 6 | Козак - Дочь Матвея [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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