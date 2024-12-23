Закорецкий Яков Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Закорецкий Яков Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 496
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 8.
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Откуда прибыл
- хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 47
- Возраст по текущей РС
- 60
- Год рождения вычисленный
- 1751
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 8.
01 | Закорецкий Яков Иванов: 47 / 60 | Козак - Глава
02 | Закорецкий Харитон Яковлев: 35 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Закорецкий Матвей Яковлев: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
04 | Закорецкая Матрона Игнатьева: 14 / 32 | Козак - Жена Матвея [3]
05 | Закорецкий Трофим Матвеев: - / 10 | Козак - Сын Матвея [3]
06 | Закорецкий Митрофан Матвеев: - / 1 | Козак - Сын Матвея [3]
07 | Закорецкая Евдокия Матвеева: - / 12 | Козак - Дочь Матвея [3]
08 | Закорецкая Мария Матвеева: - / 6 | Козак - Дочь Матвея [3]
- Дополнительная информация в записи
- Вдовец
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1751 ст.
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